KIBRIS’TA EKONOMİ ZİRVESİ: CAPİTON CONSTRUCTİON ANA SPONSORLUĞUNDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs iş dünyasını bir araya getiren Ekonomi Zirvesi, 28 Mayıs 2025 tarihinde Girne’deki Cratos Premium Hotel’de geniş katılımlı bir organizasyonla düzenlendi. Zirvenin ana sponsoru, Kuzey Kıbrıs’ta gerçekleştirdiği konut ve ticari projelerle öne çıkan Capiton Construction oldu.

Yatırım, ekonomi ve inşaat alanlarında faaliyet gösteren çok sayıda profesyonelin katıldığı etkinlikte, iki ülke arasındaki ekonomik iş birliklerinin geliştirilmesi, yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi ve bölgesel kalkınmaya yönelik yeni vizyonların paylaşılması hedeflendi.

Capiton Construction’ın Türkiye Ülke Müdürü Selin Altıncıoğlu, açılış konuşmasında şirketin Türkiye ve Kuzey Kıbrıs arasındaki ekonomik bağlara verdiği önemi vurgularken, yatırımcıların güvenli ve sürdürülebilir projelere olan ilgisinin her geçen gün arttığını belirtti.

Zirvede söz alan Capiton Construction Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hilmi Doğru ise şirketin sadece yapı inşa etmekle kalmadığını, aynı zamanda yatırımcılara şeffaflık, güven ve sürdürülebilirlik temelinde bir vizyon sunduğunu ifade etti. Doğru, Kuzey Kıbrıs’ın gelişen yatırım ortamında Capiton olarak öncü rol üstlendiklerini belirtti.

Etkinlikte ayrıca Capiton Construction’ın geliştirdiği sigorta ve yeniden sigortalama (reinsurance) destekli yatırım modeli katılımcılarla paylaşıldı. Bu modelle yatırımcılara risklerin minimize edildiği güvenli bir yatırım ortamı sunuldu. Şirketin Kuzey Kıbrıs’taki projeleri olan Sunset Bay, The Nest, CC Tower Girne, CC Tower İskele ve L’Plage, kapsamlı sunumlarla tanıtıldı.

Etkinlik boyunca paneller, birebir yatırımcı görüşmeleri, proje sunumları ve kokteyl eşliğinde networking oturumları gerçekleştirildi. Katılımcılar, bölgedeki yatırım potansiyelini yerinde inceleme fırsatı buldu.

Capiton Construction yetkilileri, düzenlenen zirvenin iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari bağları daha da güçlendireceğini vurgularken, etkinlik iş dünyası temsilcilerinden büyük ilgi gördü.