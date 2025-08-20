

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) yaptığı ziyaret sonrası istifaya zorlanan İşçi Partisi Milletvekili Afzal Khan’a destek, Demokratik Birlik Partisi’nden (DUP) geldi. DUP Milletvekili Sammy Wilson, Khan’ın istifasının “derin bir haksızlık” olduğunu belirterek sert eleştirilerde bulundu.

Wilson açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Afzal Khan’ın istifası son derece haksız ve adaletsizdir. Hiçbir milletvekili, Kıbrıslı Türklerle temas kurduğu ve onların kaygılarını dinlediği için cezalandırılmamalıdır. On yıllardır milletvekilleri Kuzey Kıbrıs’ı ziyaret etmiş, yetkililerle görüşmüş ama herhangi bir yaptırımla karşılaşmamıştır – fakat Afzal Khan haksız yere hedef alınmıştır.”

Wilson ayrıca, Khan’a yönelik eleştirilerin büyük bir çelişki barındırdığını savundu:

“Ortadaki ikiyüzlülük çok açıktır: Bugün kendisini eleştirenler daha önce Kuzey Kıbrıs’ı ziyaret etmiş, hatta Birleşik Krallık’ın tanımadığı Somaliland gibi bölgelere dahi gitmiştir.”

DUP’li milletvekili, diyalogun engellenmesinin parlamento bağımsızlığını tehdit ettiğini vurguladı:

“Diyaloğu bu şekilde susturmak ifade özgürlüğünü zedeler ve parlamentonun bağımsızlığı açısından tehlikeli bir emsal oluşturur.”