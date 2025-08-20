Hayatını kaybeden Girne Belediyesi eski Meclis Üyesi Celal Özbekoğlu için Girne Belediyesi Hizmet Binası’nda tören düzenlendi.

Belediye’den yapılan açıklamaya göre, bugün saat 14.30’da düzenlenen törende, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, eski Belediye Başkanları Nidai Güngördü ve Sümer Aygın ile Celal Özbekoğlu’nun oğlu Serdar Özbekoğlu birer konuşma yaptı. Törene, Özbekoğlu’nun ailesi ve sevenlerinin yanı sıra siyasiler de yer aldı.