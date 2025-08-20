Mesarya Belediyesi, Turunçlu köyü Kıraç Sokak’ta başlatılan yağmur suyu drenaj ve kaldırım düzenleme çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Belediyeden verilen bilgiye göre, toplam 233 metre uzunluğunda kazı çalışmasıyla sürdürülen projede, yağmur suyu drenaj hattı ve modern kaldırım yapımı eş zamanlı olarak ilerliyor. Bu yatırımla birlikte, özellikle kış aylarında yağış sonrası oluşan su baskınlarının önlenmesi, çevrenin korunması ve yaya güvenliğinin artırılması amaçlanıyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif, belediyenin altyapıya verdiği önemi vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Bu tür yatırımlar kısa vadede günlük yaşamı kolaylaştırırken, uzun vadede hem köylerimizin altyapısını güçlendiriyor hem de yaşam kalitesini artırıyor. Mesarya’nın her köşesinde bu çalışmaları kararlılıkla sürdüreceğiz.”