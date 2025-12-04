Polis Genel Müdürlüğü (PGM) Gazimağusa’da yaşanan bir olayla ilgili basında çıkan bazı haberlerde zanlının geçmişteki mesleğinin öne çıkarılmasının polis mensuplarını üzdüğünü belirterek bu durumdan duydukları rahatsızlığı dile getirdi.

PGM' nin konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"Bazı basın yayın organlarında, Gazimağusa’da bir şahsın kendi torununa cinsel saldırı / istismar iddiasıyla tutuklanarak mahkemeye çıkarıldığı haberine yer verilmiştir.

Haberde, zanlının “Emekli Polis” olarak telafuz edilerek geçmişteki mesleğinin öne çıkarılması, Devletimizin en seçkin ve saygın kurumlarından olan Polis Genel Müdürlüğü’nün halen görevi başında olan ve fedakarca görev yapan polislerimizin yanı sıra, yıllarca aynı koşullarda Halkına ve Devletine hizmet vererek onurlarıyla emekli olmuş polis mensuplarını da derinden üzmüştür.

Polis Genel Müdürlüğü olarak bu olaydan duyduğumuz rahatsızlığı dile getirirken, bir kişi tarafından yapılan hatanın aynı mesleği icra eden diğer çalışanlara mal edilemeyeceği gibi, medya mensuplarının halkı bilgilendirme ve bilinçlendirme adına yapacakları haber içeriklerinde de zanlıların kurum veya meslekleri ile öne çıkarılmasının halen o görevi layıkıyla yerine getiren diğer çalışanlara zarar vereceğini hatırlatır, bu şekilde haber yapan basın mensuplarını sorumluk bilinci ile habercilik yapmaya davet ederiz. '