Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, sahte diploma ve rüşvet soruşturmalarında yaşanan son gelişmelere ilişkin açıklama yaptı.

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, “sahte diploma ve rüşvet soruşturmalarının Başbakan Üstel’e en yakın üst düzey bürokratlara sıçradığını” ileri sürerek, şu görüşleri savundu:

“Madem ki Sayın Üstel, ‘polisin kendisini de diğer vatandaşlar gibi soruşturabileceğini' söylemiştir, o halde bu soruşturmalara adı karışan tüm siyasilerin ve eğer kendi ismi geçerse Sayın Üstel’in de dokunulmazlıklarını kaldıracaklarını çıkıp bugünden açıklasınlar. Polis, bir milletvekili hakkında soruşturma yapsa, Başsavcılık suç unsuru bulsa mahkeme otomatik yargılayamaz. Önce o milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması gerekir. Siz UBP-DP-YDP olarak bir milletvekilinizin dosyası geldi ve dokunulmazlığını kaldırmadınız, mahkeme önüne çıkmasını, adaleti engellediniz, geciktirdiniz. Bu şartlarda polis milletvekillerinin soruşturmasını yapmaya neden istekli olsun?”

Özersay yaptığı açıklamada, “Ünal Bey’e çağrı yapıyorum: Üç buçuk yıl gibi bir sürede, kamuda Ünal Üstel’in imzası ve onayı ile, en üst düzey görevlere getirilen bürokratlarla ilgili soruşturmalar herhangi bir vekil, siyasiye sıçrarsa dokunulmazlığını kaldıracağınızı çıkın ve şimdiden açıklayın. Bu söylemlerinizde ne kadar samimi olduğunuzu gösterecek olan budur” ifadelerini kullandı.