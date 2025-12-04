Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Anavatan Türkiye ile iş birliğinin her alanda süreceğini belirterek, Kıbrıs Türk halkının geleceğinin, Türkiye ile omuz omuza ilerlemekten geçtiğini söyledi.

Öztürkler, Trabzon temaslarını tamamlayarak günübirlik olarak gittiği Rize’de Valiliği ziyaret etti, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş ile bir araya geldi.

Meclisten yapılan açıklamaya göre, ziyarette Başkan Öztürkler’e heyetinde bulunan Cumhuriyet Meclisi İdari Amiri Milletvekili Yasemi Öztürk ve Başkanlık Divanı üyesi Milletvekili Hasan Küçük ve Meclis Genel Sekreteri Seral Fırat ile KKTC Trabzon Başkonsolosu Fatma Demirel de eşlik etti.

Valiliğe girişinde anı defterini imzalayan Öztürkler, gazetecilerin sorularını yanıtladı ve Kıbrıs meselesine dair mesaj verdi.

Öztürkler, iki devletli çözüm istediklerini, bu yaklaşımın Kıbrıs Türk halkının geleceği için en gerçekçi yol olduğunu söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu vizyonun, Türk milletinin ufkunu genişlettiğini dile getiren Öztürkler, Erdoğan’ın Kıbrıs Türk halkının uluslararası alanda sesini daha güçlü duyurmasına büyük katkılar sağladığını söyledi.

Öztürkler, Erdoğan’ın KKTC’ye kararlı desteğini, Kıbrıs Türk halkının kendine güvenini artıran önemli bir unsur olarak gördüklerini ifade etti.

Türkiye’nin adadaki varlığının kırmızı çizgileri olduğunu belirten Öztürkler, Türk askerinin mevcudiyetinden asla vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Meclis Başkanı Öztürkler, Türkiye’nin garantörlüğünün Kıbrıs Türk halkının güvenliği açısından hayati önem taşıdığını ve bunun sulandırılamayacağını belirtti.

Konuşmasında uluslararası gündeme de değinen Öztürkler, İsrail’in Filistin’deki saldırılarını “katliam” olarak nitelendirdi. Öztürkler, Gazze’de yaşananların Kıbrıs Türk halkının güvenlik kaygılarının ne kadar haklı olduğunu ortaya koyduğunu ifade etti.

Türkiye ile yol yürümeye devam edeceklerini vurgulayan Öztürkler, Ankara ile iş birliğinin her alanda süreceğini belirterek, “Kıbrıs Türk halkının geleceği, Türkiye ile omuz omuza ilerlemekten geçiyor” dedi.

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş da konuşmasında ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Rize halkının her zaman KKTC’nin ve Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu söyledi.