MetaTerra ve Miracle Cash & More CEO’su Hakan Törehan, blockchain teknolojisinin kamuoyunda “zor anlaşılan” bir yapı olarak görülmesinin gerçeği yansıtmadığını belirterek, bu algının teknolojiden değil, anlatım biçiminden kaynaklandığını söyledi.

Törehan, blockchain’in uzun süredir teknik terimlerle ifade edildiğini, bunun da teknolojiyi ulaşılmaz bir alan gibi gösterdiğini ifade etti. “İnsanlar blockchain’i çok karmaşık sanıyor. Oysa karmaşık olan teknoloji değil, anlatım şekli. Basit bir mantık üzerine kurulu ve doğru ifade edildiğinde herkesin anlayabileceği bir yapıdan bahsediyoruz.” dedi.

Blockchain’in işlem hızını artıran, veri güvenliğini güçlendiren ve aracı ihtiyacını azaltan bir sistem olduğuna dikkat çeken Törehan, teknolojinin kullanıcıya sade bir deneyim sunduğunu vurguladı. “Telefonunuzdaki uygulamaların nasıl çalıştığını bilmeden kullanıyorsunuz. Blockchain de benzer şekilde arka planda işliyor; kullanıcı sadece daha hızlı ve daha güvenli bir sonuç görüyor.” ifadelerini kullandı.

Törehan, blockchain’in hayatın içine sessiz ve kademeli bir şekilde dahil olduğunu belirterek, sürecin bir “ani değişim” değil, adım adım ilerleyen bir dönüşüm olduğunu kaydetti. “Blockchain bir gün hayatımıza girmeyecek; zaten girdi. Önümüzdeki dönemde kullanıcıların fark edeceği şey, sadece işlerin daha akıcı ve daha güvenli hale gelmesi olacak.” dedi.

Blockchain’in karmaşık görülmesinin doğal bir süreç olduğunu söyleyen Törehan, doğru iletişimle bu algının kırılacağını anlattı: “Blockchain göründüğü kadar karmaşık değil. Temel olarak oldukça basit bir mantığa dayanıyor. Buradaki en büyük ihtiyaç, konuyu daha anlaşılır bir dille aktarmak.”

