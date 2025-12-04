Başsavcılığı temsilen Savcı Hasan Boşnak, bugünkü duruşmada hitaplarını yaptı

Sosyal medyada yer alan yazısı nedeniyle 10 yıl hapis istemiyle yargılanan Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Başkanı Gazeteci Ali Kişmir’in Anayasa Mahkemesi’nde görüşülen davasında, İddia makamı bugün hitaplarını yaptı. Dava, karar için süresiz ertelendi.

Anayasa Mahkemesi ve Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ başkanlığında gerçekleştirilen duruşmada, Başsavcılığı temsilen Savcı Hasan Boşnak, Kişmir'i temsilen ise Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Avukat Hasan Esendağlı ve Avukat Cemre İpçiler hazır bulundu.

Savcı Hasan Boşnak, bugünkü duruşmada hitaplarını yaptı.

Mahkeme, hitapların ardından davanın karar için süresiz ertelenmesine emir verdi.

Öte yandan, bir önceki duruşmada savunma avukatları hitaplarını yapmıştı.