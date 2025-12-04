Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, hayat pahalılığı konusunda hükümeti eleştirdi.

Bıçaklı yazılı açıklamasında, özellikle son dönemlerde akaryakıta yapılan zamlarla otomatik olarak bütün gıda maddelerine, ilaca, sağlığa, eğitime, bütün ürünlere nerdeyse yüzde yüz zam yapıldığını belirtti ve böyle bir dönemde hükümetin, kasım ayı hayat pahalılığını yüzde 0.81 olarak açıklamasını “halka dalga geçmek” olarak niteledi.

Bıçaklı, "halkının büyük bir kısmını açlığa mahkum etmekle” suçladığı hükümetin bir an önce ülkenin yönetiminden çekilmesi gerektiğini savundu.