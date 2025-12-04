1- Değirmenlik, Minareliköy ve Demirhan bölgelerinde bugün yaklaşık 4 saatlik elektrik kesintisi yapılacak.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak trafo takviye çalışması nedeniyle 09.00 ile yaklaşık 13.00 saatleri arasında belirtilen bölgelere elektrik enerjisi verilemeyecek.

Elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (KIB-TEK) yapılan açıklamaya göre, yarın orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak olan trafo takviye çalışması nedeniyle 09.00 ile 13.00 saatleri arasında Minareliköy’e elektrik enerjisi verilemeyecek.

3- Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, Girne yolunda yeni çember civarında kalan antenler ve Kofalı Sitesi’de bugün iki saatlik elektrik kesintisi olacağını duyurdu.

Kurum’dan yapılan açıklamada, orta gerilim elektrik şebekesinde reklam tabelasında yapılacak çalışma nedeniyle emniyet amaçlı kesintinin 09.00 ile 11.00 saatleri arasında olacağı belirtildi.