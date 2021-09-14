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Polisiye olaylar

14 Eylül 2021 tarihli Polis Basın Bülteni..

14 Eylül 2021 Salı 14:44
Polisiye olaylar

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU

13.09.2021 tarihinde, saat 19:00 sıralarında, Gönyeli’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucu, E.K.O.(E-24), O.D.G.I.(E-21), G.P.(E-22), C.K.N.(E-21), C.W.U.W(E-22) ve C.I.E.(E-20)’nin bulundukları ikametgahta yapılan aramada satışa hazır şekilde paketlenmiş yaklaşık 30 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile yaklaşık 10 gr ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

13.09.2021 tarihinde, saat 23:00 sıralarında, Yıldırım köyünün eski at çiftliği mevkiinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucu, M.Ö.(E-22) ve H.Ö.(E-66)’nün tasarruflarında yaklaşık 120 gr ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile yaklaşık 200 mg ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

13.09.2021 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, Karaoğlanoğlu’nda, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından A.D.(E-36)’nin ikametgahında yapılan aramada, yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan alüminyum folyo parçası bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

YANGIN

13.09.2021 tarihinde, saat 14:00 sıralarında, Haspolat Ağıllar bölgesinde, rüzgarın etkisiyle uçan brandanın elektrik tellerine çarpması ile çıkan kıvılcım sonucu yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu Turgut ÇOBANOĞLU ve Yıldız ÖZTÜRK’e ait arazi içerisinde bulunan 1 adet çam, 10 adet zeytin, 13 adet babutsa, 2 adet incir, 1 adet bağ asma, adet badem ve 1 adet harnup ağacı ile sulama hortumları yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

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KAYIP ŞAHIS

13.09.2021 tarihinde, saat 09:00 sıralarında, Lefkoşa’da sakin Burhan DOĞDU (E-24), kalmakta olduğu ikametgahından ayrılmış ve halen geri dönmemiştir. Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.

KAYIP ŞAHIS (GELİŞME)

10.09.2021 tarihinden beridir kayıp olduğu bildirilen Girne’de sakin Cemile Ceren HACIOĞLU (K-16) bulunmuştur. Soruşturma devam etmektedir.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA VE YASAL EMİRLERE UYMAMAK

Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 13-14.09.2021 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 16 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, iki iş yerinin ise kapama saatine uymayarak yasal emirlere riayet etmediği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.


 

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Polisiye OlaylarPolisiye Haberler
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