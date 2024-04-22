Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da, narkotik ekipleri tarafından gerçekleştirilen Kelepçe Operasyonunda bir kilo hintkeneviri türü uyuşturucuyla yakalanan Nijerya uyruklu Cypriacus Anthony Nzubechi, Onyeka Anthony Omeke ve Onukwube Christian Apeh tutuklanarak dün sabah yeniden Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Cemal Ramiz olguları aktardı. Polis, zanlıların 14- 18 Nisan 2024 tarihleri arasında zanlıların Lefkoşa’da meydana gelen “Kanunsuz uyuşturucu madde alma, verme ve tasarrufu” suçlarından tutuklandıklarını söyledi. Polis, 18 Nisan 2024 tarihinde Küçük Kaymaklı bölgesinde narkotik ekipleri tarafından görülen ve şüpheli olduğu tespit edilen Cypriacus Anthony Nzubechi’nin üzerinde arama yapılmak istendiğini ancak ekipleri görünce kaçmaya çalıştığını ve kısa sürede makul kuvvet kullanılarak, tutuklandığını aktardı. Polis, zanlının üzerinde yapılan aramada giydiği kot pantolonunun cebinde 4 ayrı folyo kağıda sarılı yaklaşık 5 gram ağırlığında hintkeneviri bulunarak emare alındığını kaydetti. Polis, zanlının Küçük Kaymaklı’da kaldığı adresin tespit edilerek, evde ve çevresinde güvenlik önlemi aldıktan sonra arama yaptıklarını söyledi. Polis, eve girerken, zanlı Onukwube Christian Apeh’in salonda olduğunu ancak Onyeka Anthony Omeke’nin ise hızlıca odasına giderek, kapıyı kilitlediğini açıkladı. Polis, odanın kapısının açılarak içeriye girildiğini, Omeke’nin 29 pakette 30 gram, 30 paket içinde ise 840 gram ağırlığında hintkenevirini atarken, suçüstü tespit edildiğini kaydetti. Polis memuru, Omeke’nin makul güç kullanılarak tutuklandığını, ayrıca odasında uyuşturucu satışından elde ettiğine inanılan 7 bin 200 TL’nin emare alındığını söyledi. Polis, Cypriacus Anthony Nzubechi’ye ait yatak odasında yapılan aramada da uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 3 bin 200 TL, 100 gram hintkeneviri ile hassas terazinin bulunarak emare alındığına vurgu yaptı. Onukwube Christian Apeh’in uyuşturucu madde tespit edilmediğini söyleyen polis, ancak Girne’de 2022 yılında ele geçirilen bir kilo 500 gram ağırlığında hintkeneviri ile 100 gram ağırlığında sentetik cannabionid türü uyuşturucu madde meselesinde arandığını mahkemeye aktardı. Polis, sorgulanan zanlılardan Omeke’nin bir kilo uyuşturucu maddeyi 14 Nisan’da bir şahıstan aldığını, 14 gramını 7 bin TL’ye sattığını söyledi. Polis, Cypriacus Anthony Nzubechi’ninn de Omeke’den 140 gram uyuşturucu alıp, 4 gramını sattığını belirtti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, zanlıların uyuşturucu aldıkları şahıs ile sattıkları şahısların aradığını, bölge kamera görüntülerinin inceleceğini, zanlıların cep telefonlarının inceleneceğini belirterek, 8 gün ek süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 8 gün süreyle tutuklu kalmalarına emir verdi.