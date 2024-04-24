Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de meydana gelen trafik kazası sonrası aracında yapılan aramada uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanan zanlı Deniz Kaan Tongarlı bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ahmet Aşan olayla ilgili bulguları aktardı. Aşan, huzurunuzda bulunan Zanlı Deniz Kaan Tongarlı’nın 21 Nisan 2024 tarihinde Girne'de meydana gelen “Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu” suçundan tutuklandığını söyledi. Polis zanlının 21 Nisan 2024 tarihinde saat 02:45 raddelerinde, Girne'de meydana gelen trafik kazası meselesi ile ilgili olarak Girne Polis Müdürlüğü otoparkı içerisine getirilen Ozanköy de sakin zanlı Deniz Kaan Tongarlı’nın kullanımında bulunan kırmızı renk Suzuki Swift marka aracın torpido kısmı içerisinde, Girne Trafik Şube'de görevli polis tarafından araca ait evraklar alınacağı esnada, gözlük kılıfı içerisindeki mavi renk Marlboro marka sigara paketi içerisinde alüminyum folyoya sarılı şekilde, yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Polis akabinde zanlının Ozanköy'de ikametgahı içerisinde mahkeme emri gereği oluşturulan bir polis ekibi ile birlikte 03.50 - 04.10 saatleri arasında adı edilenin huzurunda yapılan arama neticesinde, ikametgahın yatak odası içerisindeki sehpa üzerinde yaklaşık 1gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak zapt edildiğini belirtti.

Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, zanlıya ait telefon içerisinde suça bağlantılı herhangi bir şahsın olup olmadığının araştırılması bakımından PGM Data İşlem Şubeye gönderildiğini, uyuşturucu maddelerin de Devlet Kimya Laboratuvarına analiz için gönderildiğini ancak sonuçların henüz çıkmadığını belirterek 2 gün ek süre isledi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Evren Mürsel zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir everdi.