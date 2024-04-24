Ülkede kaçak kalan Mehmet Aslan, hırsızlık suçundan tutuklandı Ülkede kaçak kalan Mehmet Aslan, hırsızlık suçundan tutuklandı

Girne’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından dün  gerçekleştirilen “Zehir Torbası Operasyonu” kapsamında, üzerinde ve evinde uyuşturucu bulunan B.S.(E-19) ve meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen M.S.E.(E-23) tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, saat 19.30 sıralarında yapılan aramada, MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 395 bütün ve 21 yarım hap (ekstazi), 5 canlı tabanca mermisi ve uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan toplam 865 Stg ile 6 bin 350 TL nakit para tespit edilerek, emare olarak alındı. 

Olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.