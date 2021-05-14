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Lapta’da trafik kazası!
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Lapta’da trafik kazası!

24 yaşındaki motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

14 Mayıs 2021 Cuma 11:45
Lapta’da trafik kazası!
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Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, saat 10:00 sıralarında, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde, Sevil Bozdağ (K-42) yönetimindeki SC 423 plakalı salon araç, batı istikametine doğru seyrettiği sırada sürücünün dikkatsizliğiyle sağ tarafta bulunan Lapta Sahil Yürüyüş Yolu park alanına dönüşe geçtiği sırada o esnada karşı istikametten gelmekte olan Oğuzhan Baş (E-24) yönetimindeki 35 AR 098 plakalı motosikletin önünü tıkadı ve arabayla motosiklet çarpıştı.

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Kaza sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsünün, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavisi sürüyor.  

Soruşturma devam ediyor.

 

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Son Güncelleme: 14.05.2021 12:00
Anahtar Kelimeler:
Lapta Trafik Kazası
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