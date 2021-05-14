Lapta’da trafik kazası!

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, saat 10:00 sıralarında, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde, Sevil Bozdağ (K-42) yönetimindeki SC 423 plakalı salon araç, batı istikametine doğru seyrettiği sırada sürücünün dikkatsizliğiyle sağ tarafta bulunan Lapta Sahil Yürüyüş Yolu park alanına dönüşe geçtiği sırada o esnada karşı istikametten gelmekte olan Oğuzhan Baş (E-24) yönetimindeki 35 AR 098 plakalı motosikletin önünü tıkadı ve arabayla motosiklet çarpıştı.

Kaza sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsünün, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavisi sürüyor.

Soruşturma devam ediyor.



