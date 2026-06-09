Kamalı Haber

Lefkoşa’da meydana gelen "Sirkat ve Önceden Sirkat Suçundan Sabıkalı Olduğu Halde Tekrar Sirkat" suçlarından tutuklanan zanlı H.K. mahkemeye çıkarıldı.

Klimaları Çaldığı İddia Edildi

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Mehmet Pınardan olguları aktardı. Polis, zanlı H.K.’nin 27 Mayıs 2026 tarihinde saat 08.20 raddelerinde Lefkoşa'da bir elektronik eşya satış işletmesine ait binanın doğu kısmında bulunan çeşitli ebatlardaki ikinci el 6 adet klima iç ünitesini sirkat ettiğini söyledi.

Şikâyetin 2 Haziran’da yapıldığını kaydeden polis, hakkında derdest emri temin edilen zanlının 5 Haziran’da Haspolat’ta tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Çalınan Ürünleri Hurdacıya Sattı

Polis, zanlıdan yapılan soruşturmada konu sirkat edilen ürünleri Haspolat’ta bir hurdacıya sattığının öğrenildiğini aktardı. Polis, aynı tarihte mesele ile ilgili olarak zanlının huzurunda ikametgahında yapılan aramada zanlının suçu işlerken giymekte olduğu tişörtün bulunarak emare olarak alındığını kaydetti.

Cezaevine Gönderildi

Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının açıkta bulunan meseleleri bulunmakla birlikte birçok benzer meselesi olduğunu söyledi. Polis, zanlının hali hazırda 2026 yılı Mart ayı içerisinde yine Lefkoşa’da işlemiş olduğu araç içerisinden sirkat meselesinden dolayı teminata bağlı bulunduğunu ancak teminatlı olmasına rağmen aynı suçları işlemeye devam ettiğini belirterek, davaları görüşülünceye değin hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesini talep etti.

Savcı Ali Yeğen de zanlının benzer suçlar işlemeye meyilli olduğunu belirterek, bir ayı aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlı H.K.’nin bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.