Kamalı Haber

Lefkoşa’da meydana gelen “Başkasının Kimliğine Bürünmek İçin Ödünç Olarak Belge (Kimlik Kartı) Vermek” suçundan tutuklanan zanlı S.I.I. yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ahmet Ardıç olayla ilgili bulguları aktardı. Ardıç, 28 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.02 raddelerinde Lefkoşa’da Metehan Kara Giriş Kapısı’ndan geçiş yapmak için gelen Belçika’da sakin zanlı S.I.I.’nin işlem yaptırmak istediği sırada yapılan kontrolde, konu şahsın 23 Mayıs 2026 tarihinde adına ıstar olunan Belçika Kimlik Kartı ile KKTC’ye Ercan Havalimanı’ndan giriş yaptığı ancak 27 Mayıs 2026 tarihinde aynı kimlik kartı ile yine Ercan Havalimanı’ndan çıkış yaptığı tespit edilerek ileri işlem için Demirhan Polis Karakolu’na celp edildiğini söyledi.

“James” Lakaplı Şahsa Yardım Ettiği Belirlendi

Polis, zanlının tutuklanmasının ardından başlatılan soruşturmada, bahse konu kimlik kartını “James” lakaplı, adını ve soyadını bilmediği bir şahsa vererek Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapmasına yardımcı olduğunun tespit edildiğini söyledi. Polis, olayın ortaya çıkmasının ardından zanlının tutuklandığını belirtti.

Çantasında Takma Saç ve Fotoğraf Bulundu

Polis memuru, zanlının çantasında yapılan aramada takma saç ve bir adet fotoğraf bulunduğunu kaydetti. Polis, Ercan Havalimanı’ndaki kamera görüntülerinin incelendiğini, söz konusu kimlik kartıyla işlem yapan şahsın çantada bulunan fotoğraftaki kişi olduğunun tespit edildiğini belirtti.

Polis ayrıca zanlının üzerinde bulunan 2 adet cep telefonu ile pasaportun emare olarak alındığını kaydetti.

Bir Ayı Aşmayacak Süreyle Cezaevine Gönderildi

Polis, zanlının iki kez mahkemeye çıkarılarak toplam 11 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde pasaportun uzman incelemesine gönderildiğini söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının araştırmanın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade eden polis, zanlının ülkeye turist vizesiyle giriş yaptığını ve yasal bağı bulunmadığını belirterek tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlı S.I.I.’nin bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.