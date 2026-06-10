Kamalı Haber

Ercan Havalimanı’nda uyuşturucu maddeyle tutuklanan zanlı N.Y. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis olayın detaylarını aktardı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Görkem Taşlı olayla ilgili bulguları aktardı.

Narkotik köpeği tepki verdi

Polis, huzurda bulunan zanlı N.Y.’nin “Kanunsuz uyuşturucu madde (hintkeneviri) ithal ve tasarrufu” suçlarına methaldar olduğunu belirtti.

Üzerinde uyuşturucu bulundu

Polis 6 Haziran 2026 tarihinde saat 12:15 raddelerinde Ercan Havaalanı’ndan KKTC'ye giriş yapan zanlı N.Y.’nin Narkotik Dedektör Köpeği Pamir’in tepki vermesi üzerine görevli bir polis ekibi tarafından üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada tasarrufunda yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Suçüstü tutuklandı

Polis, zanlının suçüstü tutuklandığını ve akabinde gönüllü ifade verdiğini söyledi.

Tutuklu yargılanması talep edildi

Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkeye turist vizesiyle giriş yaptığını, KKTC ile yasal bağı olmadığını belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Cezaevine gönderildi

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 20 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.