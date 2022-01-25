Kasım Topaloğulları 2 gün poliste tutuklu kalacak

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Haspolat Kirli Sanayi Bölgesi'nde meydana gelen hırsızlık ile ilgili olarak zanlı İbrahim Kurdaş’ın ardından aranan Kasım Topaloğulları da tutuklanıp mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Yaren Gülmez, huzurda bulunan zanlı Kasım Topaloğulları’nın Sirkat ve mülke tecavüz suçlarından methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 19 Ocak 2022 tarihinde saat 12.30 raddelerinde Haspolat'ta, Haspolat Kirli Sanayi Bölgesi'nde, Güzelyurt'ta sakin aranan bir kişi ile Bostancı'da sakin İbrahim Kurdaş’ın, işletmeciliğini Elmaz Karaoğlan'ın yaptığı Elmaz Karaoğlan Oto Yedek Parça isimli iş yerinin telli avlusu içerisine kuzey istikametinden tel örgüye zarar vermeksizin girip toplam değerleri 31.000 TL olan 5 adet Ford Fiesta marka araca ait manuel şanzımanı, 15 adet motor üst kapağı, 1 adet hurda motoru 1 ton bakır parça kabloyu, 3 adet farklı ebatlarda alüminyum pencereyi, 1 adet 2 m x 90 cm ebatlarında alüminyum kapıyı, 10 adet radyatörü, 6 adet alüminyum jantı, 3 adet duşa kabini, 25 adet buzdolabı motorunu sirkat ettiklerini söyledi. Söz konusu sirkat edilen eşyalardan 2 adet alüminyum jant, 3 adet, motor üst kapağı, 2 adet hurda radyatör ve 2 adet hurda şanzıman bölgede bir iş yerinde tespit edilerek emare zapt edildiğini belirtti.

Polis, yürütülen tahkikat neticesinde, zanlıların kimlik bilgileri 22.01.2022 tarihinde tespit edilerek aleyhlerine Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nden derdest emri temin edildiğini söyledi.

Polis, 23.01.2022 tarihinde temin edilen arama emri ışığında yapılan aramada zanlı İbrahim Kurdaş’ın ikametinde tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını söyledi.

Gülmez, zanlı Topaloğulları’nın yeni tutuklandığını, mesele ile ilgili tahkikatın devam ettiğini, eksik kalan emareler ve aranan iki şahıs daha mevcut olduğunu belirtip, bu nedenle zanlının 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlının tahkikatın salimen yürütülebilmesi için 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.