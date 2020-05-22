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Kaçak kumar oynadılar

Girne’de Jasmine Court Otel’de kumar oynamak ve oynatılmasını sağlamak suçlarından tutuklanan zanlılar Stepan Lytvyn, Oğuz Emrah Oğuz, Mehmet Öztürkeriözü, Emrah Almalı, Hüseyin Gazioğlu, Dmitrii Chernikov, Madiyar Markashbayev, Tolga Gezergün, Luminita Paleologu, İbrahim Aydın ve Mete Demirdeş bugün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

22 Mayıs 2020 Cuma 14:33
Kaçak kumar oynadılar
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de Jasmine Court Otel’de kumar oynamak ve oynatılmasını sağlamak suçlarından tutuklanan zanlılar Stepan Lytvyn, Oğuz Emrah Oğuz, Mehmet Öztürkeriözü, Emrah Almalı, Hüseyin Gazioğlu, Dmitrii Chernikov, Madiyar Markashbayev, Tolga Gezergün, Luminita Paleologu, İbrahim Aydın ve Mete Demirdeş bugün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

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Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru olayla ilgili bulguları aktardı. Polis 21 Mayıs 2020 tarihinde, saat 17.55 raddelerinde, Girne’de, Bakanlar Kurulu kararı gereği kapalı olması gereken Jasmine Court isimli kumarhanede yapılan kontrolde; zanlı Stepan Lytvyn, Oğuz Emrah Oğuz, Mehmet Öztürkeriözü, Emrah Almalı, Hüseyin Gazioğlu, Dmitrii Chernikov ve Madiyar Markashbayev isimli şahısların, para ve parayı temsil eden fişler karşılığında Teksas Holdem Poker diye bilinen kumar oyununu oynadıklarının tespit edildiğini söyledi. Polis baskın sırasında kumarhane içerisinde Texas Holdem Poker masasında kurpiyerlik yapan Tolga Gezergün ve Luminita Paleologu ayrıca yine kumarhane içerisinde garson olarak çalışan İbrahim Aydın ve işletmeci Mete Demirdeş’in de tutuklandığını belirterek mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlıların mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden zanlıların ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, zanlı Mete Demirdeş’in dışındaki tüm zanlıların 20 bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması, zanlı Mete Demirdeş’in ise 40 bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

Son Güncelleme: 22.05.2020 14:48
Anahtar Kelimeler:
Jasmine Court OtelKumar
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