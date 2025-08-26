Kendilerini emlakçı olarak tanıtıp İskele’de bulunan bir dükkanı kiralamadıkları halde kiraladıkları yönünde yalan beyanda bulunan iki kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 8 Ağustos tarihinde İskele’de, N.I.(E-26) ve O.D.’nin (E-30) dolandırmak kastıyla bir şahsa kendilerini emlakçı olarak tanıtıp, İskele’de bulunan bir dükkanı kiralamadıkları halde kiraladıkları yönünde yalan beyanda bulunduktan sonra hazırladıkları sahte bir belgeyi konu şahsa imzalattıkları ve toplam 2 bin Sterlin parayı sahtekarlıkla temin ettikleri tespit edildi. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, N.I. ve O.D. tespit edilerek tutuklandı.

-Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği Ekipleri tarafından, dün saat 21.00 sıralarında, şüpheli olarak görülen S.T.’nin üzerinde ve sonrasında evinde arama yapıldı. Aramada, S.T.’nin tasarrufunda toplam 28 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve uyuşturucu madde satışından temin edildiğine inanılan toplam 16 bin 484 TL ile 70 Sterlin nakit para bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı.

-Vahim zarar ve ciddi darp

Lapta’da bir kafede, dün saat 18.00 sıralarında, eşine küfür ettiği gerekçesiyle İ.B.’yi (E-53) ciddi bir şekilde darp edip, kafatası ve kaburga kemiklerine kırık oluşmasına sebep olan M.B.(E-44) tutuklandı.