LAÜ tarihinde bir ilk – En fazla öğrenci LAÜ’ye yerleşti

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki üniversiteler arasında en fazla öğrenci yerleşen üniversite Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) oldu. LAÜ’yü tercih eden 2537 öğrencinin 1460’ı lisans programlarına, 1077’si ise ön lisans programlarına yerleşti. Açıklanan sonuçlara göre Lefke Avrupa Üniversitesi, 35 yıllık tarihinde ilk kez KKTC’nin en fazla tercih edilen üniversitesi olma başarısına imza attı.

Konu ile ilgili değerlendirme yapan LAÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Öztürk ülkemiz üniversitelerine yerleşen tüm öğrencilerin %21.90’ının LAÜ’de eğitim almayı tercih ettiğine dikkat çekti. Kuruluş misyonunda Lefke ve bölgesinin kalkındırılması yer alan Lefke Avrupa Üniversitesi’nin istikrarlı ve sürdürülebilir yapısının bölgedeki yatırımların her geçen gün artmasına ve bölgenin gelişmesine katkı yaptığına işaret eden Öztürk, LAÜ’nün son yıllarda elde ettiği başarıların takdir topladığını belirtti.

Öztürk sözlerine şöyle devam etti: “Üniversitemizin, kurulduğu 1990 yılından bu yana ilk kez YKS sonuçlarında KKTC’nin en çok tercih edilen üniversitesi olma başarısını göstermiş olması bizler için önemli bir gurur kaynağıdır. İstikrarlı bir yükseliş sonrası üniversitemizin elde ettiği bu sonuç, aslında LAÜ’nün doğru yolda ilerlediğinin bir kanıtı olmuştur. Ülkemizdeki üniversiteler düşünüldüğünde, LAÜ’ye yerleşen öğrencilerin payının yıllar içinde istikrarlı bir şekilde artması ve bu yıl ülkemize gelecek olam öğrencilerin %21.90’ının Lefke bölgesine gelecek olması da ayrıca bölge için oldukça önemlidir. 2537 öğrencinin yerleştiği LAÜ’nün, %81.39 kontenjan doluluk oranı ile KKTC üniversiteleri arasında en yüksek kontenjan doluluk oranına ulaşması da önemli bir başarı olarak dikkat çekmektedir”.

“Lefke Avrupa Üniversitesi’nin başarısının sürdürülebilir olması ve parlak bir geleceğe sahip olması hepimizin ortak arzusudur. Bu bağlamda, LAÜ mütevelli heyeti olarak göreve

geldiğimiz ilk günden itibaren sorumluluk bilinci içerisinde, üniversitemizi bulunduğu noktadan daha da ileriye taşımak için tüm paydaşlarla iş birliği içerisinde, planlı ve programlı olarak çalışmalarımızı sürdürdük” diyen Öztürk “elde edilen başarı uyum içerisinde çalışan üniversite yönetimimiz ile güçlü akademik ve idari kadromuzun özverili çalışmalarının bir sonucudur. Bir akademik yıl içerisinde elde edilen bu iki önemli başarıda büyük emeği olan başta Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen olmak üzere tüm akademik ve idari kadromuzu tebrik eder, gösterdikleri özverili çalışmalardan dolayı onlara teşekkür ederim” diyerek sözlerini noktaladı.