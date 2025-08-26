Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), seçim yasaklarını hatırlatarak, tarafsız ve dengeli yayıncılığın esas olduğunu vurguladı.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, yurt içinde ve yurt dışında her medya örgütünün seçim dönemlerinde yapacağı tarafsız ve dengeli yayıncılığın halkın bilinçli olmasının önünü açtığı belirtildi.

Adaylara eşit mesafede durma ve açıklamalarına eleştirel yaklaşım sergilemenin seçmenin en doğru kararı vermesini sağlayacağı belirtilen açıklamada, “Bu, gazeteciliğin ve tarafsız yayıncılığın kuralıdır” denildi.

-Yurt dışındaki medya kuruluşlarına hatırlatma: “Destek beyan eden yayınlar veya paylaşımlar seçime doğrudan müdahaledir”

KTGB açıklamasında, özellikle yurt dışında örgütlü medya kurumlarının ülkedeki herhangi bir adaya destek beyan eder şekilde yayın yapmasının veya paylaşımda bulunmasının doğrudan seçime müdahale anlamına geldiği vurgulandı.

Açıklamada, “Her medya örgütünün içinde farklı görüşlerde kişilerin olması, taraf olan örgüte karşı güven bunalımı yaratacağı unutulmamalıdır” da denildi.

-“TAK ve BRT çalışanlarına baskı gelmesi halinde bunun karşısında en sert şekilde duracağız”

Bu dönemde özellikle Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) ve Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun (BRT) da adaylara eşit mesafede durmasının demokrasinin bir kuralı olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“Türk Ajansı Kıbrıs ve Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda çalışan muhabir, editör ve yöneticilerin yayın kurallarına ve seçim yasaklarına uymaları bir gerekliliktir.

O nedenle söz konusu iki kurumda görev yapan tüm çalışanlar ile yöneticilerine seçim yasaklarını delecek baskı veya telkinde bulunulmaması gerektiğinin de altını çizmek isteriz.

Gerek TAK, gerekse BRT çalışanlarına yönelik böylesi bir baskının gelmesi halinde bunun karşısında en sert şekilde duracağımızı da kamuoyunun bilmesini isteriz.”