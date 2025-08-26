Vakıflar ve Din İşleri Dairesi Emekliler Derneği, vakıfların emeklilerine "maaş ödeyemez duruma düşürüldüğünü" savunarak, hükümeti kurum yönetiminde değişiklik yapmaya çağırdı.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, vakıflara 30-40 yıl hizmet veren, her ay maaşlarından belli miktarı emeklilik iştirak payı olarak Vakıflar İdaresi’ne yatıran emeklilere maaş ödenmek istenmediği savunuldu.

Maaşların emeklilere ödenmesinin yasal bir zorunluluk olduğu belirtilen açıklamada, Vakıflar İdaresi’nin yöneticileri eleştirildi.

Kurumun bu duruma "beceriksiz yöneticiler ve partizanca uygulamalarla" getirildiği ileri sürülen açıklamada, “Vakıfları bölüp parçalamak isteyen yöneticileri istifaya davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Gelirleri artırmak için hiçbir proje üretilmediği, vakıf kiralarının doğru dürüst toplanmadığı, her 3-5 yılda çıkarılan aflarla faiz gelirlerinin bağışlandığı, değerlendirilmeyen vakıf mallarının eşe, dosta partiliye peşkeş çekildiği iddia edilen açıklamada, bunları yapamayanların tasarruf niyetine emeklilerin "maaşına göz diktiği" savunuldu.

Açıklamada, “Bizler 1571’den beri bu kurumun çalışanı ve emeklisiyle ve kendine has özel mevzuatıyla bir bütün olduğunu, bunun değiştirilmesine izin vermeyeceğimizi belirtiriz” denildi.