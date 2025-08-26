Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Kıbrıslı Rumların KKTC’de tutuklanmasının siyasi değil tamamen hukuki gerekçelere dayalı olduğunu ve bağımsız yargı sürecinin şeffaflıkla yürütüldüğünü söyledi. Öztürkler, “İnsan hakları ihlali iddiaları gerçeği yansıtmamakta, tutukluların tüm temel hakları eksiksiz şekilde gözetilmektedir” dedi.

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler yaptığı yazılı açıklamada, Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu’nun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin hukuk devleti ilkeleri doğrultusunda kamu düzenini ve mülkiyet haklarını koruma görevini kararlılıkla yerine getiren bir ülke olduğunu öncelikle kendisinin bilmesi gerektiğini belirtti.

Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu’nun, Avrupa Birliği kurumlarını arkasına alarak KKTC yargısına yönelik maksimalist ve müdahaleci söylemlerinin, Kıbrıs Türk halkının egemenlik haklarını ve yargı bağımsızlığını hedef aldığını söyleyen Öztürkler, KKTC yargısının, kişi ve kurum baskılarına boyun eğmeyen, adaletin güçlü kalkanıyla korunan bir sistem üzerine kurulduğunu vurguladı.

Öztürkler, “Dimitriu’nun uluslararası aktörlere yaptığı çağrılar, KKTC yargısının bağımsız yapısına etki etmeyecek beyhude girişimlerdir” dedi.

Öztürkler açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi;

“Öte yandan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin egemenliği altında, yasal tapu sahiplerinin mülkiyet haklarını korumak bizlerin hem hukuki hem de ahlaki sorumluluğudur. Bu temel ilkeyi hatırlatmakta fayda vardır. Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu’nun, insan hakları ihlali arayışı samimi ise, öncelikle Kıbrıs Türk halkına yıllardır uygulanan haksız izolasyonlara, seyahat ve ticaret özgürlüğünün engellenmesine, uluslararası platformlarda yok sayılmasına bakmalıdır. Eğer vicdan terazisi gerçekten hassassa, Gazze’de hayatını kaybeden binlerce masum insan için de bir mektup kaleme almalıdır. Tarihsel gerçeklerden kopuk, sahadaki dinamikleri görmezden gelen, popülist ve ayrımcı söylemlerle uluslararası kamuoyunu yanıltmaya çalışmak, Rum siyasetinin ne yazık ki alışıldık yüzüdür. Adaletin en doğru ve tarafsız şekilde tecelli edeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamaktadır. KKTC yargısına dil uzatmak yerine, adaletin evrensel ilkelerine saygı gösterilmesi gerektiğini hatırlatır, Kıbrıs Türk halkının haklarını savunmaya devam edeceğimizi kararlılıkla vurgularız”