Ercan Havalimanı’nda aniden rahatsızlanarak hayatını kaybeden 54 yaşındaki Bülent Buğlan’ın ölüm sebebi “kalp hastalığı, kalp krizi ve kalp durması” olarak açıklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 22 Ağustos tarihinde, Ercan Havalimanı’nda giden yolcu bölümünde bulunduğu sırada aniden rahatsızlanması üzerine, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren Türkiye’de sakin Bülent Buğlan’a (E-54) otopsi yapıldı. Buğlan’ın otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp hastalığı, kalp krizi ve kalp durması” sonucu olduğu tespit edildi.

-Serbes, yaşamına son verdi

Öte yandan, bugün saat 04.00 sıralarında, Gazimağusa’da sakin Naime Serbes’in (K-21) yaşamına son verdiği bildirildi.