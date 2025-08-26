Alayköy'de dün bir eve yapılan Zula isimli opersyonda farklı türlerde uyuşturucu ele geçirildi, bir kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından dün Alayköy’de yapılan Zula Operasyonu kapsamında E.T.’nin (E-48) evinde yapılan aramada, 250 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 447 adet hap ve üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ile 3 adet sigara izmariti bulundu.

E.T. tutuklandı. Polis soruşturması devam ediyor.

-Gazimağusa’da hırsızlık

Öte yandan Gazimağusa İsmet İnönü Bulvarı üzerinde park halindeki motorlu karavan içerisinden dün waffle makinesi kimliği meçhul şahıs/lar tarafından çalındı.

Polis soruşturmasında, meselede zanlı olarak görülen E.A. (E-26) tespit edilerek tutuklandı.

Polis soruşturması devam ediyor.

-İkamet izni bulunmayan iki kişi tutuklandı

Polis ekipleri tarafından dün ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde izinsiz olarak ikamet eden 2 kişi tutuklandı.

Polis soruşturması devam ediyor.