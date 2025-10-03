Sipahi’de kilise bölgesindeki ormanlık arazide dün ava kapalı bir günde olta balık kamışıyla file kurdukları ve kanunsuz olarak pulya kuşu avladıkları tespit edilen M.Y.(E-47) ve S.A’ya (E-39) ikişer asgari ücret para cezası kesildi.

Polis basın bültenine göre, kişilerin tasarrufunda bulunan 3 file, 3 kuş çağrı cihazı, 6 balık oltası ve 3 yeni öldürülmüş pulya kuşu da emare olarak alındı.

- Kapatma saatine uymayan iki işletmeye yasal işlem

Girne’de faaliyet gösteren eğlence mekanlarına yönelik kontrol ve denetimlerde, kapatma saatine uymadığı tespit edilen iki iş yerinin işletmecileri aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

- Alkollü iki şahıs çevrede rahatsızlık yaratmaktan tutuklandı

Alkollü içki tesiri altında yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık veren iki kişi tutuklandı. Lefkoşa’da Ş.E.(E-19) ve Gazimağusa’da ise N.K.(E-23) dün tutuklandı.

- İkamet izinsiz bir kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde ülkede izinsiz ikamet ettiği tespit edilen bir kişi tutuklandı.

- İskele’de müstahdem tarafından hırsızlık

İskele'de bir kuyumcuda çalışan N.H.(K-51) ve o esnada yanında bulunan eşi A.S.(E-53), mağazada satışa sunulan 6 ziynet eşyasını çalmaktan dün tutuklandı.

- Gönyeli’de kasti hasar ve ciddi darp

Gönyeli’de, önceki gün, kira nedeniyle aralarında yaşanan tartışma sonucu A.K.(E-31), A.A’ya (E-60) ait cep telefonunu elinden alarak yere attı ve hasara uğrattı, ardından A.A’ya taşla vurdu. A.K ayrıca olay yerine gelen H.A’nın (K-32) saçını çekip yüzüne tokat attı. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, A.A ve H.A'yı ciddi şekilde darp eden A.K. tespit edilerek tutuklandı.

- Başıboş ve ruhsatsız köpek bulunduran şahsa yasal işlem

Dipkarpaz’da önceki gün başıboş bırakılan pointer kırması köpek bir ağıla girerek bir koyunu ısırıp yaraladı.Ruhsatsız olarak sorumluluğunda bulundurduğu köpeği başıboş bırakan A.P.(K-55) hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polisin olaylarla ilgili soruşturması sürüyor.