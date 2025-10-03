Gönyeli ve Güzelyurt’ta, dün meydana gelen iki trafik kazasında biri yaya iki kişi yaralandı.

Polis basın bültenine göre, Oğuz Akayoğlu (E-45) yönetimindeki MK 308 plakalı motosiklet ile Gönyeli’de Keçiören Sokak üzerinde seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip yola düştü.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde beyin kanaması teşhisiyle yapılan müdahalenin ardından, Cerrahi Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi altına alındı.

- Aracın çarptığı yaya yaralandı

Güzelyurt’ta bir markete ait araç park yeri içerisinde meydana gelen kazada ise, Harun Çakır (E-44) yönetimindeki JK 982 plakalı araçla dikkatsizce seyrettiği sırada, market girişine doğru koşan yaya Sıtkı Doğan’a (E 45) çarptı.

Kazada yaralanan yaya, Cengiz Topel Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Polisin kazalarla ilgili soruşturması sürüyor.