Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, 2025 yılı fide destek ödemeleri başvuru tarihinin uzatıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Genel Tarım Sigortası Fonuna 12-28 Şubat tarihleri arasında sebze (açık ve örtüaltı) beyanında bulunan üreticilere, fide destek ödemesi yapılacağı kaydedildi.

Başvuru yapacak üreticilerin, fatura ve başvurularını 6-7 Ekim tarihinde (Pazartesi ve Cuma günleri de dahil olmak üzere) ilgili bölge Tarım Dairelerine teslim edebilecekleri belirtildi.

Açıklamada, teslim edilecek fatura tarihlerinin 1 Eylül 2024-31 Ağustos 2025 arasında olması gerektiği ve 2025 yılı için aynı isimle Genel Tarım Sigortası Fonuna sebze (açık ve örtüaltı) beyanının bulunması zorunluluğu bulunduğu vurgulandı.

Ayrıca, başvuru sırasında üretici belgesinin ibrazına gerek duyulmadığı kaydedildi.