(Kamalı Haber) - Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ve Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şubesinde görevli ekipler tarafından Lefkoşa’da gerçekleştirilen operasyonda bir kilo uyuşturucu maddeyle yakalanan Chikwado Victor Jombo ve Koray Tümsoy yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik Şubede görevli polis çavuşu Mehmet Sevinç mahkemede olguları aktardı. Polis memuru,24.09.2025 tarihinde saat 20.30 raddelerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ve Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şubesinde görevli ekipler tarafından K. Kaymaklı’da gerçekleştirilen operasyonda Chikwado Victor Jombo ve Koray Tümsoy’un araç içerisinde tespit edildiğini söyledi. Polis, ekipleri fark eden Jombo’nun araçtan inerek koşarak kaçmaya çalıştığı ancak kısa süre sonra yakalandığını açıkladı. Polis, zanlının kaçarken attığı siyah poşetin de bulunarak, emare alındığını kaydetti. Polis, poşette yapılan kontrolde bir kilo ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, ayrıca zanlı Tümsoy’a ait araçta bulunan çantada yapılan aramada bir buçuk gram daha uyuşturucu bulunduğunu kaydetti. Polis, zanlı Koray Tümsoy’un uyuşturucuyu Jombo’dan aldığını söylediğini aktardı. Polis memuru, zanlı Jombo’nun ise uyuşturucuyu Tümsoy ile birlikte Lefkoşa Otobüs Terminali civarına giderek, kendisine atılan konumdan teslim aldığını beyan ettiğini açıkladı. Polis memuru, incelenen kamera görüntüleri sonucu zanlıların konumla ilgili beyanlarının doğru olmadığının belirlendiğini kaydetti. Polis, zanlıların ifadelerinde bir birleriyle arkadaş ortamında tanıştıklarını ifade ettiklerini de kaydetti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, analize ve parmak izi incelemesine gönderilen emarelerle ilgili raporların beklendiğini kaydetti. Polis, ayrıca zanlı Jombo’nun 5 Nisan 2021 tarihinden beri ülkede kaçak yaşam sürdüğünün belirlendiğini de açıkladı. Polis, zanlıların cep telefonlarıyla ilgili incelemenin sürdüğünü de söyleyerek, 5 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 5 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.