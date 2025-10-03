(Kamalı Haber) - İnsan kaçakçılığı ve muhaceret yasasına aykırı harekette bulundukları tespit edilerek, tutuklanan Jabir Hussain Mughal (E-36), Resa Budak (E-37), Muhammad Munir (E-33) ve Anees Ali Khan (E-43) yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis müfettişi Hüseyin Zaifer mahkemede olguları aktardı. Zaifer, zanlıların 2025 yılı Mayıs, Haziran ve Temmuz ayları içerisinde, Ercan Havalimanında, maddi menfaat elde etmek maksadı ile dokuz farklı seferde Afgan uyruklu biri 18 yaşından küçük toplam 52 kişinin ülkeye kayıtsız girmesini sağladıklarını söyledi. Zaifer, Ercan’da Sivil Hizmet Görevlisi olarak çalışan Resa Budak’ın muhaceret işlemi yaptırmadan 52 kişiyi ülkeye giriş yapmasını sağladığını, diğer 3 zanlının da Afganları havaalanından alarak, Lefkoşa’da farklı yerlere bıraktığını kaydetti. Zaifer, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, 2 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde cep telefonlarının incelendiğini, Jabir Hussain Mughal’ın Muhammad Munir’e ülkeye kaçak giriş yapan 52 kişiden bazılarının resmini attığının belirlendiğini açıkladı. Polis, ülkeye kaçak giriş yapan 52 kişinin akıbetinin araştırıldığını, Ercan’da başka kanunsuz giriş olup olmadığının araştırıldığını belirtti. Polis, 52 kişinin Güney Kıbrıs’a gidip gitmediğine dair oradaki mercilere yazı yazıldığını ve cevap beklendiğini açıkladı. Polis, zanlıların banka hesaplarının araştırıldığını da belirterek, 7 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.