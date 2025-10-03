Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Fazıl Polat Paşa Çiftliği ile ilgili kamuoyunda yer alan “ihale kurallarına aykırı kiralama” ve “çiftliğin bakımsızlığa terk edilmesi” iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi gündeme gelen Güzelyurt’ta bulunan Fazıl Polat Paşa Çiftliği ile ilgili iddialar nedeniyle açıklama yapma gereği duyulduğunu belirtti.

Kıbrıs Vakıflar İdaresinden yapılan açıklamada, Vakıflar İdaresi’nin kuruluşundan bugüne Kıbrıs Türk toplumunun malı olan vakıf emanetlerini en iyi şekilde korumak, geliştirmek ve geleceğe aktarmak için çalıştığı, bu bağlamda, Fazıl Polat Paşa Çiftliğinin de İdarenin mülkiyetinde olup, her türlü denetim ve kontrol sürecinin ilgili mevzuat çerçevesinde düzenli olarak yürütüldüğü kaydedildi.

Kamuoyunda yer alan “ihale kurallarına aykırı kiralama” ve “çiftliğin bakımsızlığa terk edilmesi” iddialarının gerçeği yansıtmadığı kaydedilen açıklamada, Kıbrıs Vakıflar İdaresinin, tüm kiralamalarda şeffaflık, eşitlik ve kamu yararını gözettiği ve Çiftliğin kiralanmasına ilişkin sürecin de mevzuata uygun olduğu belirtildi.

Açıklamada; ayrıca, Vakıflar İdaresinin müfettişlerince yapılan denetim sonucu hazırlanan raporun da mevcut olduğu, bu raporda, çiftlikteki ağaçların korunması ve verimin artırılması için gerekli bakım çalışmalarının yapıldığı ve planlı bir temizlik ile sulama programının da uygulandığının tespit edildiği aktarıldı.

Denetimler sonucunda, çiftlikteki tüm kuyuların bakımlarının yapıldığı ancak mevcut kuyulardaki tuzluluk oranının yaklaşık 10 bin ppm seviyesinde olması nedeniyle sulamada etkin şekilde kullanılamadığının da tespit edildiği yer aldı.

Vakıflar İdaresi açıklamasına şöyle devam etti;

“Tüm bunlara rağmen temizlik, yabani ağaç ıslahı ve sulama çalışmaları düzenli şekilde devam etmekte, aynı zamanda yeni kuyu kaynaklarının açılması ve modern sulama sistemlerinin kurulması için çalışmalar sürdürülmektedir. Ayrıca, yabani ağaç ıslahı sonrasında yeni türlerin dikimi ve gençleştirme çalışmaları da ivedilikle başlatılacaktır.

Öte yandan, iddia sahiplerinin kuruma danışmadan kamuoyuna açıklama yapmaları iyi niyet taşımadığı gibi, bu durum söz konusu iddiaların maksatlı olduğunu ortaya koymaktadır.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi olarak, toplumun ortak emaneti olan vakıf mallarının her türlü ihmal ve zarara karşı korunması amacıyla gerekli tüm tedbirler alınmaktadır. Sözleşmeye aykırı bir durum tespit edilmesi halinde yasal süreçler derhal işletilecektir.

Kamuoyunun, vakıf mallarının korunması konusunda İdaremizin titizliğinden ve denetim mekanizmalarının etkinliğinden emin olmasını isteriz”.