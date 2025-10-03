(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da meydana gelen uyuşturucu madde alma ve tasarrufu suçlarından tutuklanan Mehmet Bilgiç ile Şehmus Naz mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Ali Yeşildal mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Yeşildal, 02.10.2025 tarihinde saat 19:30 raddelerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından alınan bilgide Yiğitler Burcu’nda teller ve surlar arasında gizlenmiş vaziyette siyah renk şüpheli bir poşet olduğunun öğrenildiğini söyledi. Polis, konu bölge ziyaret edilerek pusu görevine başlandığını, akabinde saat 19.50 raddelerinde Mehmet Bilgiç'in bahse konu poşeti gizlemiş olduğu yerden alarak park alanı içerisinde yaya olarak yürümeye başlamasına müteakip görevli polisler tarafından alı konulduğunu söyledi. Polis, siyah renk naylon poşet içerisinde yapılan kontrolde 28 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını kaydetti. Polis, tutuklanan zanlının ifadesinde maddeyi aranan bir şahıstan 14 bin TL karşılığında satın aldığını, zanlı Naz ile birlikte Yiğitler Burcu bölgesine getirip sakladığını söylediğini aktardı. Polis, zanlı Bilgiç’in konu maddenin bir kısmını kendi içeceğini, bir kısmını ise müşteri bulması halinde satışını yapacağını itiraf ettiğini kaydetti. Polis, zanlı Naz’ın da 2 Ekim saat 00.30 raddelerinde Alayköy'de tespit edilerek tutuklandığını açıkladı. Polis, zanlının ifadesinde Bilgiç’in isteği üzerine Yiğitler Burcu’na sakladıklarını söylediğini ifade etti. Soruşturmanın yeni başladığını, ele geçirilen maddenin analize gönderileceğini kaydeden polis, 3 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına, bu süre içerisinde doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.