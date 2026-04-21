Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün saat 18.00 sıralarında, Alayköy’de Cemal Deniz Caddesi üzerinde devriye halinde bulunan Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekibi, park halindeki araçta şüpheli olarak görülen B.K.’nin (E-30) üzerinde ve ikametgahında arama yaptı.

Aramalarda, bahse konu şahsın tasarrufunda; yaklaşık 3,5 gram metamphetamin ile yaklaşık 16,5 gram hintkeneviri olduğuna inanılan madde, 3 hassas terazi, içinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 1cam pipo, tütünle karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan 1 ucu yanık sarma sigara bulundu.

Polis tarafından uyuşturucu olduğuna inanılan maddelere emare olarak el konulurken, bahse konu şahıs tutuklandı.

-Uyuşturucu meselesiyle ilgili aranan bir kişi dün Girne’de tutuklandı

Öte yandan 15 Nisan’da Girne’de yapılan denetimlerde, İ.K.’nin (E-20) tasarrufunda yaklaşık 50 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunması meselesiyle ilgili aranan A.T. (E-20), dün Girne’de tespit edilerek tutuklandı.

-Kaza yaptığı araçta uyuşturucu bulunan bir kişi tutuklandı

Gazimağusa-Karpaz ana yolunda 18 Nisan’da meydana gelen trafik kazasında olay yerinden isim ve adres bırakmadan ayrılan DY 376 plakalı araç sürücüsünün M.O.(E-23) olduğu tespit edildi.

Polisin söz konusu araçta yaptığı aramada, yaklaşık 0.10 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Uyuşturucuya polis tarafından el konulurken, bahse konu şahıs ise tutuklandı.

Polisin olaylarla ilgili soruşturması devam ediyor.