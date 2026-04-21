Birleşmiş Milletler Barış Operasyonlarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix, Kıbrıs'ta iki taraf arasında siyasi sürecin ilerleyebilmesinde ara bölgede huzuru korumanın hayati olduğunu belirtti.

Jean-Pierre Lacroix, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile görüşmesi ardından yaptığı açıklamada, görüşmenin çok yapıcı ve yararlı geçtiğini belirtti.

Kıbrıs Türk tarafıyla düzenli temasta olmanın çok önemli olduğunu belirten Lacroix, Türk tarafıyla devamlı irtibatta olmanın Kıbrıs’ta Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün (BMBG) görevini yerine getirmesi açısından kritik öneme sahip olduğunu kaydetti.

BMBG’nin görevinin hayati olduğunu kaydeden Lacroix, BMBG’nin ara bölgede huzuru korumak, bölgede yaşanabilecek olayların önüne geçmek, yaşanabilecek herhangi bir olayda ise tansiyonu yatışmak için taraflarla çalıştığını anlattı.

BM Genel Sekreteri Antonio Gouterres’in güçlü destek verdiği siyasi sürecin ilerleyebilmesi açısından bölgede huzuru korumanın önemine de işaret eden Lacroix, değerlendirme yapma ve görüş teatisinde bulunma açsısından Erhürman'la görüşmesine çok önem verdiğini belirtti. Lacroix, Kıbrıs Türk tarafıyla temaslarının devam edeceğini sözlerine ekledi.