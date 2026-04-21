Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, İskele’de A.U. (E-21) ve H.G. (E-22) isimli iki kişi, 1–21 Nisan tarihleri arasında market çalışanı U.A.R. (E-37)’den çalıştığı iş yerinden kendilerine sigara temin etmesini istedi. Şahıslar, taleplerinin yerine getirilmemesi halinde U.A.R. ve ailesine zarar verecekleri yönünde tehditte bulundu.

Olayın ardından 16–17 Nisan tarihlerinde, aralarında U.A.R. (E-37), A.R. (E-23), M.D.S. (E-31), R.A. (E-22), H.J. (E-24), S.H. (E-36), A.A. (E-28), S.B. (E-21), U.Ç. (E-54) ve H.S. (E-49)’nin de bulunduğu 10 kişi, söz konusu tehditlerde bulunan A.U. ve H.G.’yi tahta sopalarla darp etti.

Olayda H.G.’nin sol kol kemiği, A.U.’nun ise sağ göz çukuru (orbita) kemiği kırıldı. Ayrıca H.G.’ye ait iki, A.U.’ya ait bir cep telefonunun zorla alındığı ve mağdurların polise başvurmamaları için tehdit edildikleri belirtildi.

Polisin bilgisine gelen olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 12 kişi tutuklandı.

-Gümrüksüz mal tasarrufu

İskele-Boğaz ana yolu üzerinde dün, İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Ş.O. (E-36)’nun kullanımındaki araçta gümrüğe beyan edilmemiş bir motosiklet tespit edildi. Şahıs tutuklandı.

-Kumarhane denetimleri

Girne’de faaliyet gösteren iki kumarhanede yapılan polis denetimlerinde, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olduğu belirlenen 8 kişi tespit edildi. Söz konusu şahıslara idari para cezası uygulandı.

-İkamet izni bulunmayan 3 kişi tespit edildi

Kaçak yaşamla mücadele kapsamında ülke genelinde yapılan denetimlerde, yasal statüsü ve ikamet izni bulunmayan 3 kişi tespit edildi. Şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Konularla ilgili soruşturma devam ediyor.