Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, 800 metre lise rekortmeni milli atlet Ada Kafa’yı kabul etti.

Meclisi'ten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler kabulde yaptığı konuşmada, Ada Kafa’nın başarılarıyla Kıbrıs Türk halkına büyük gurur yaşattığını belirtti.

Genç sporcunun hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni hem de Türkiye’yi temsil ederek önemli başarılara imza attığını kaydeden Öztürkler, Kafa’nın azmi, disiplini ve kararlılığıyla örnek bir başarı hikayesi yazdığını, elde edilen derecelerin toplumda büyük bir gurur yarattığını dile getirdi.

Sporcunun başarısında emeği geçen federasyon, antrenör, okul ve ailesine de teşekkür eden Öztürkler, Kıbrıs Türk gençliğine Ada Kafa’nın örnek gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

Kıbrıs Türk halkına uygulanan izolasyonların sporcuları da etkilediğine işaret eden Öztürkler, izolasyonların kaldırılması çağrısını yineledi.

İzolasyonlara rağmen genç sporcuların azim ve kararlılıkla elde ettiği önemli başarılarda Ada Kafa’nın en somut örneklerden biri olduğunu kaydeden Öztürkler, sporcunun ilerleyen dönemde daha büyük başarılara ulaşacağına inandığını ifade etti.

-Kafa

Ada Kafa ise, liseler arası yarışlarda kendi rekorunu kırdığını, sırada finallerin bulunduğunu, asıl hedefinin Temmuz'da İtalya’da düzenlenecek 18 Yaş Avrupa Şampiyonası olduğunu söyledi. Kafa, kamp programlarını bu çerçevede planladıklarını kaydetti.

Kabulde Kafa’nın antrenörü Hasan Maydon ve KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı da yer aldı.

Başkan Öztürkler kabulde, sporcu Ada Kafa ve antrenörü Hasan Maydo’ya Meclis Anı Madalyası verdi.