Denetim gündemiyle toplanan Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda milletvekilleri güncel konuşma yapıyor.

-Çolakoğlu

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda CTP Gazimağusa Milletvekili Şifa Çolakoğlu, “Turizm Sezonu Açılırken Müze ve Ören Yerlerinin Durumu” başlıklı güncel konuşma yaptı.

Çolakoğlu, konuşmasında turizm sektörünün yaşadığı zorlukların yanı sıra ülkeye turist çekme ve turizm gelirlerini artırma yollarının da ele alınması gerektiğini belirtti. Çolakoğlu, bu dönemde sektörün geliştirilmesine yönelik daha kapsamlı politikalar üretilmesinin önemine dikkat çekti.

Eski Eserler Dairesi’nin mevcut durumuna da değinen Çolakoğlu, kurumun yıllar öncesine dayanan bir yapı ile hizmet vermeye çalıştığını kaydederek, yapısal eksikliklerin giderilmesi gerektiğini ifade etti.

Çolakoğlu, müze ve ören yerlerinin mevcut durumuna dikkat çekerek, birçok tarihi alanın kapalı olması nedeniyle vatandaşların özellikle hafta sonları bu alanları ziyaret edemediğini söyledi. Çolakoğlu, söz konusu yerlerin çevre temizliği konusunda da ciddi şikâyetler aldıklarını ifade etti.

Gazimağusa’da yer alan ve farklı nedenlerle ziyarete kapalı bulunan birçok yapıya dikkat çeken Çolakoğlu, Gazimağusa sınırları içinde bulunan tarihi ve kültürel mirasın turizm açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Kale içindeki bazı yapıların durumuna değinen Çolakoğlu, Şömineli Ev, Buğday Camii, Lala Mustafa Paşa Camii, Canbulat Müzesi ve Otello Kalesi gibi önemli noktaların ziyaretçilere açılmasının büyük önem taşıdığını belirtti.

Çolakoğlu ayrıca, söz konusu yapıların ne zaman hizmete açılacağına ilişkin yetkililerden açıklama beklediğini ifade ederek, turizm sezonu öncesinde bu alanların erişilebilir hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

Çolakoğlu, St. Barnabas Manastırı’nın açık olduğunu ancak binanın dışında iskele kurulduğunu ve tadilat çalışmaları yapıldığını belirtti. Buna rağmen iç kısımlarda birçok camın kırık olduğunu, güvercinlerin mekânın içine zarar verdiğini ifade eden Çolakoğlu, bu nedenle alanın ziyaretçiler açısından cazibesini kaybettiğini söyledi.

Turistik alanların yalnızca açık olmasının yeterli olmadığını vurgulayan Çolakoğlu, bakım ve düzenleme eksikliklerinin giderilmesi gerektiğini kaydetti.

Girne Kalesi ile ilgili de benzer şikâyetler aldıklarını aktaran Çolakoğlu, kalede aydınlatmanın yetersiz olduğunun ziyaretçiler tarafından sıkça dile getirildiğini ifade etti.

Çolakoğlu, söz konusu mekânların ülke açısından büyük bir değer taşıdığını ve bu alanlarla sıklıkla övünüldüğünü belirterek, “güzide mekânlar” olarak nitelendirilen bu yerlerin mevcut durumuna dikkat çekti.

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’ndan bu tarihi ve turistik alanların mevcut durumuna ilişkin bilgi talep eden Çolakoğlu, gerekli bakım ve iyileştirme çalışmalarının planlanıp planlanmadığının açıklanmasını istedi.

Ören yerlerinin özelleştirilmesine yönelik bir finansman çalışması yapıldığını ve yaklaşık 30 milyonluk bir gelir öngörüldüğünün ifade edildiğini de aktaran Çolakoğlu, bu konuda herhangi bir mali çalışma yürütülüp yürütülmediğini ve varsa detaylarının kamuoyu ile paylaşılmasını talep etti.

-Ataoğlu

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, CTP Gazimağusa Milletvekili Şifa Çolakoğlu’nun “Turizm Sezonu Açılırken Müze ve Ören Yerlerinin Durumu” konulu güncel konuşmasına yanıt verdi.

Müzeler için ciddi sayıda istihdama ihtiyaç duyulduğunu belirterek, mevcut yapının güçlendirilmesi gerektiğini ifade eden Ataoğlu, müzelerin özelleştirilmesi ve çağdaş müzecilik anlayışının hayata geçirilmesine yönelik bir formül üzerinde çalışıldığını söyledi.

Görev süreleri boyunca yeni müzelerin açıldığını ve bazı mevcut müzelerde restorasyon çalışmalarının tamamlandığını aktaran Ataoğlu, İskele Arkeoloji Müzesi’nin kendi dönemlerinde hizmete açıldığını hatırlattı.

Girne’de kamu-özel iş birliğiyle hayata geçirilen Güzel Sanatlar Müzesi (Girne)’nin önemli bir proje olduğunu belirten Ataoğlu, ayrıca Güzelyurt Tren İstasyonu’nun da yeniden düzenlenerek turizme kazandırıldığını söyledi. Ataoğlu, tren istasyonunun karşısındaki alanla ilgili de çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Ören yerlerindeki çevre kirliliği eleştirilerine de yanıt veren Ataoğlu, bu alanlar için Maliye Bakanlığı tarafından yeterli bütçe ayrılamadığını, bu nedenle belediyelerle iş birliği içinde sorunları çözmeye çalıştıklarını kaydetti.

2016–2019 yılları arasında yürütülen hibe programlarına da değinen Ataoğlu, yıkılma tehlikesi bulunan bazı alanların turizme kazandırıldığını belirtti. Son dönemde açılanlar dahil toplam 23 müze için ilk etap çalışmalarının tamamlandığını ifade eden Ataoğlu, özelleştirme komitesinin toplandığını, şartnamelerin hazırlandığını ve sürecin Merkezi İhale Komisyonu aşamasına gelmek üzere olduğunu açıkladı.