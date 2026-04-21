Girne’de, kaldıkları evin kesik elektriğini açtırmak amacıyla sahte kira sözleşmesi düzenleyip tedavüle sürdükleri tespit edilen bir kişi tutuklandı; konuyla ilgili bir kişi de aranıyor.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, 9 Nisan tarihinde M.O.Ö. (E-47) ve S.İ.Ö.'nün (K-47), kaldıkları evin kesik elektriğini açtırmak amacıyla, süresi dolan kira sözleşmesini mal sahibinin bilgisi dışında sahte olarak yeniden düzenledikleri tespit edildi.

Şahısların, mal sahibi adına imzaladıkları sahte kira sözleşmesini 3 Nisan tarihinde ilgili daireye vererek tedavüle sürdükleri ve mühürlenmesini sağladıkları, bu yolla sahte davranışla kayıt temin ettikleri belirlendi. M.O.Ö.’nün, S.İ.Ö.’nün yardımıyla söz konusu belgeyi ilgili kuruma ibraz ederek, ikametgâhın elektriğini kendi adına kaydettirdiği ve sahte davranışla kayıt temin ettiği de tespit edildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında S.İ.Ö. tutuklanırken, M.O.Ö. ise aranıyor.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.