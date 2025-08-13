Limasol’a bağlı Ay.Athanasios bölgesinde bulunan bir eve ateş açıldığı belirtildi.

Alithia gazetesi, polisin tanıklardan elde ettiği bilgilere dayanarak motosiklette buluna iki kişinin, 42 yaşındaki şahsa ait eve yaklaşarak ateş açtığını yazdı.

Ev sahibinin yurt dışında bulunduğunu, olay saatinde evde hiç kimsenin olmadığına dikkati çeken gazete polisin, faillerin tespit edilmesi için geniş çaplı araştırma başlattığını yazdı.

-9 kilo kokain

Haravgi gazetesi, Limasol Narkotik Şube ekiplerinin, takibe aldıkları 45 yaşındaki şahsın, “Episkopi” (Piskobu-Yalova) bölgesinde bir alanda, başka bir araçtan aldığı naylon poşet içerisinde, 1 kilo 48 gram kokain tespit ettiğini yazdı.

Habere göre, polis 45 yaşındaki şahsın üzerinde ise 2 bin 525 euro nakit para tespit ederken, 45 yaşındaki şahsın poşet aldığı diğer araçta ise 8 kilo 46 gram kokain buldu.

45 yaşındaki şahsın üçüncü aracında ise, 42 karton gümrüksüz sigara belirledi.