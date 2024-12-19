Fileleftheros gazetesi 67 yaşındaki şahsın, yapım aşamasındaki balkonda bulunduğu sırada, balkonun çökmesi sonucu boşluğa düşmesi sonucu hayatını kaybettiğini yazdı. Habere göre polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan Haravgi gazetesi, Limasol’a bağlı “Kolossi” (Yunus-Burçlu) bölgesinde dün meydan gelen olayda bir iş insanının araçlarının kundaklandığını yazdı.

İki aracın, dijital pazarlama sektörüyle uğraşan 25 yaşındaki Belçika asıllı kişiye ait olduğunu yazan gazete araçların toplam değerinin de 160 bin euro olduğunu belirtti. Habere göre polis, olayın, mesleki faaliyetlere bağlı muhtemel anlaşmazlıklar nedeniyle yaşandığı üzerinde duruyor.