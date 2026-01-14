Gönyeli'de bir sürücü, kişisel sorun yaşadığı bir kişinin aracına hareket halindeyken arkadan vurdu, bahse konu iki kişi polise kaza yaptıkları yönde yalan beyanda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, 5 Ocak'ta, Gönyeli Kuzey Sokak'ta bir kişi (Y.G./E-24) kullanımındaki araçla, eski sevgilisiyle ilişkisi olan bir kişinin (A.D./E-24)) aracının arka kısmına hareket halindeyken iki kez çarptı.

Bahse konu iki kişinin, "trafik kazası yaptıkları yönünde" Polis'e kasten yalan ifade verdikleri tespit edildi. Bahse konu şahıslar tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-İkamet izinsiz iki kişi tespit edildi

Polis tarafından dün gerçekleştirilen denetimlerde, ülkede yasal statüsü ve ikamet izni olmayan 2 kişi tutuklandı. Bahse konu kişiler aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.