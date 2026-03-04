Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Girne’ye bağlı bazı bölgelere üç saat süreyle elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, 10.00 - 13.00 saatleri arasında yürütülecek çalışmalar kapsamında Tarsan Çiftliği ve civarı, Beşparmak Köyü, Değirmenlik taşocakları ve tesisleri, Alevkayası, Yayla Tepe, Levent taşocakları, Beşparmak Köy yolu (köy içi hariç), Teknecik bölgesi ve doğusu, Akgünler Benzin İstasyonu bölgesi, Davutköy, Alagadi bölgesi, Golf Sahası ve civarı, Karaağaç sahil siteleri bölgesi, Karaağaç Köy yolu ve Karaağaç Köyü, Karaağaç su pompası, Esentepe köy içinin batı ve doğu bölümleri, Sivil Savunma bölgesi, Esentepe sahil ile Bahçeli su pompası ve çevresi elektrik kesintisinden etkilenecek.

Çalışmaların seyrine bağlı olarak elektriğin belirtilen saatten daha erken ya da daha geç verilebileceği belirtilen açıklamada, bölge halkının gerekli tedbirleri alması istendi.