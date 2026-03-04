“Emekçinin haklarını savunmaya kararlılıkla devam edeceğiz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gönyeli Ocak Örgütü, CTP Gönyeli Alayköy Belediyesi Belediye Meclis üyeleri ile CTP Lefkoşa İlçesi, Gönyeli–Alayköy Belediyesi Atölyesi’nde görev yapan çalışanları ziyaret etti.

Ziyarette, çalışanların sorunları ele alınarak gündemdeki ekonomik uygulamaların emekçiler üzerindeki etkileri değerlendirildi.

Özellikle “hükümet tarafından hayata geçirilen ve çalışanları mağdur edecek şekilde uygulamaya konulan” vergi düzenlemesinin yarattığı sıkıntılar üzerinde durulan ziyarette, emekçilerin alım gücünü daha da düşüren ve gelir adaletini zedeleyen bu uygulamanın çalışanlar üzerinde ciddi bir ekonomik baskı yarattığı belirtildi.

CTP, çalışanların yaşam koşullarını zorlaştıran bu tür uygulamalara karşı neler yapılabileceğine dair görüş ve çözüm önerilerini paylaştı.

Vergi politikalarının adil, dengeli ve emekçiyi koruyan bir anlayışla düzenlenmesi gerektiğini bir kez daha vurgulayan CTP, “emekçilerin haklarını savunmaya, çalışanların yanında durmaya ve onların yaşam koşullarını iyileştirecek politikaları savunmaya kararlılıkla devam edeceğinin” altını çizdi.