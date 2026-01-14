Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) başlattığı yenileme ve bakım çalışması kapsamında ülke genelindeki tüm sokak aydınlatmalarını LED armatürlere dönüştürecek.

KIB-TEK tarafından yapılan açıklamada, eski tip, yanmayan ve arızalı sokak lambalarının ilgili belediyeler ve muhtarlıklarla koordinasyon sağlanarak tek tek tespit edileceği ve LED teknolojisine dönüştürüleceği kaydedildi.

-2026’da tüm sokak lambaları yenilenecek

Projenin hazırlık çalışmalarının tamamlandığı ve kurum bütçesine yaklaşık 4 milyon dolarlık yatırım kalemi eklenerek ihale çalışmalarının başladığı işaret edilen açıklamada, ilk aşamada, 2026 yılının ilk yarısı içerisinde eski tip aydınlatmaların 10 bin LED armatür ile değiştirileceği vurgulandı.

Açıklamada, bir yıllık plan çerçevesinde KKTC genelinde arızalı olan tüm sokak lambalarının değiştirilmesiyle projenin tamamlanmasının hedeflendiği belirtildi.