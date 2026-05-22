Polis Genel Müdürlüğü (PGM), Kurban Bayramı süresince halkın huzur ve güven içinde bayram geçirebilmesi için tüm emniyet ve trafik tedbirlerini alarak, önlemlerin en üst seviyeye çıkarıldığını açıkladı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, 155 Polis İmdat, 156 Narkotik, 199 İtfaiye ve diğer telefon hatları ile 24 saat kesintisiz hizmet verileceği belirtilerek, vatandaşların şikâyet ve yardım taleplerine anında müdahale edileceği kaydedildi.

Açıklamada, bayram tatili boyunca ev ve iş yerlerinden ayrılacak vatandaşların yangın ve hırsızlığa karşı gerekli önlemleri almaları istendi. Güvenlik sistemlerinin kontrol edilmesi, varsa kamera sistemlerinin çalışır durumda tutulması, kapı ve pencerelerin kilitlenmesi gerektiği belirtilen açıklamada, ayrıca elektrikli cihazların ve prizlerin kontrol edilerek yangına sebep olmayacak şekilde tedbir alınması gerektiği de ifade edildi.

- “Alkollü içki tesiri altında olduğunuz sürece araç kullanmayın”

Bayram tatili nedeniyle trafiğin yoğunlaşmasının beklendiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Alkollü içki tesiri altında olduğunuz sürece araç kullanmayınız ve gerekirse ulaşım hizmeti alınız. Süratli araç kullanmayınız. Trafikte önceliğiniz, ‘sürat yapmak değil, gideceğiniz yere sağlıklı varmak ve sevdiklerinizle kucaklaşmak’ olsun. Hayatımızın hiçbir zamanında elimizden bırakmadığımız ancak, sürüş esnasında dikkati dağıtarak trafik kazasına sebep olan cep telefonlarıyla ilgili bağlantımızı araç kullanırken tamamen kesmeliyiz. Ağır yaralanmalı ve ciddi hasarlı trafik kazalarında, ‘emniyet kemerinin’ hayat kurtardığını unutmayınız. Motorlu araçlar içerisinde seyahat etmekte olan herkesin mutlaka emniyet kemeri takmasını sağlayınız.”

Açıklamada, trafik kazalarına hep birlikte “dur” diyebilmek için alınan polisiye tedbirlerin yanı sıra, araç sürücüleri ile yolu kullanan yayaların da trafik kurallarına uymaları gerektiği hatırlatıldı.

Polis Genel Müdürlüğü, tüm vatandaşların Kurban Bayramı’nı kutlayarak, sağlıklı, huzurlu ve kazasız bir bayram geçirilmesi temennisinde bulundu.