Lefke Çevre ve Ekoloji Derneği, Gemikonağı'nda bir ana yoldaki foseptik suların çevre kirliliği yarattığı uyarısında bulunarak, tedbir alınmasını talep etti.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, Lefke Avrupa Üniversitesi ana yolu üzerinde bulunan Doğancı Apartmanları çevresinde, yollara bırakılan foseptik suların yoğun şekilde aktığı kaydedilerek, “Apartman çevresinde yaşayanlar, akıntının özellikle gece saatlerinde arttığını ve yolları kullanılamaz hâle getirdiğini ifade ediyor” denildi.

Açıklamada, derneğin, konu ile ilgili Lefke Belediyesi’ne yazılı şikayette bulunduğu ancak hiçbir tedbir alınmadığı ileri sürüldü.

Gelen yoğun şikâyetler üzerine dernek üyelerinin, gece saat 23.00 sularında bölgeye giderek, vatandaşların sorunlarını dinlediği ifade edilen açıklamada, yapılan incelemelere göre, akıntının uzun süredir devam ettiği ve çevrede ciddi bir sağlık sorunu oluşturduğu belirtildi.

Bölge halkının, yetkililerden kalıcı çözüm talep ettiği kaydedilen açıklamada, sürecin uzaması hâlinde hem çevre sağlığının hem de günlük yaşamın olumsuz etkileneceği ifade edildi.