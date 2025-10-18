ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM (GELİŞME)

16.10.2025 tarihinde, Haspolat’ta kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde yaşamını yitiren Yavuz BOLATCIOĞLU (E-67)’nun yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış olup, ölüm sebebinin yapılacak ileri tetkikler sonucunda belirlenecektir. Soruşturma devam etmektedir.

KANUNUZ UYUŞTURUCU MADDE (KOKAİN) TASARRUFU

17.10.2025 tarihinde, saat 09:15 sıralarında, Haspolat - Taşkent Anayolu üzerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu L.A.(E-41)’nın kullanımında bulunan araçta yapılan aramada yaklaşık 120 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

KANUNSUZ PATLAYICI MADDE TASARRUFU

1. 17.10.2025 tarihinde, saat 12:00 sıralarında, Girne Turizm Limanından KKTC’ye giriş yapan, T.K.(E-40) ve H.D.(E-40)’nin kullanımlarında bulunan araçta Gümrük ve Rüsumat Dairesi ekipleri tarafından yapılan kontrolde, tasarruflarında 38 adet 7.65 mm çapında canlı mermi, 5 adet av fişenği ve bir adet kılıç bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

2. 17.10.2025 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Dipkarpaz'da, D.D.(E-27)’nin ikametgahında polis tarafından yapılan aramada, 35 adet 9 mm çapında canlı mermi bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

SARHOŞLUK VE RAHATSIZLIK

18.10.2025 tarihinde, saat 01.00 sıralarında, Girne’de Çanakkale Sokak üzerinde, İ.Ü.(K-23) 293 mlgr alkollü içki tesiri altında, saat 04.30 sıralarında Gazimağusa’da Şerifarzık Sokak üzerinde Y.M.(E-24) alkollü tesiri altında (yeterli nefes örneği vermedi) sarhoş bir vaziyette bulundukları esnada makul mazeretleri olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle çevreye rahatsızlık vermişlerdir. Yürütülen soruşturmalar kapsamında her iki şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

KKTC’DE İKAMET İZİNSİZ İKAMET ETMEK

17.10.2025 tarihinde, Polis Ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen bir kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

ÜLKE GENELİNDEKİ TRAFİK DENETİMLERİNDE 18 ALKOLLÜ SÜRÜCÜ RAPOR EDİLDİ

Polis Genel Müdürlüğüne bağlı Trafik Ekipleri tarafından ülke genelinde dün gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 2.351 araç sürücüsü kontrol edilmiş olup, çeşitli trafik suçlarından toplam 365 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 30 araç ise trafikten men edilmiştir.

Rapor Edilen Trafik Suçları İse;

115’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak,

88’si trafik ışıklarına uymamak,

18’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,

15’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak,

4’ü sigortasız araç kullanmak,

3’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,

2’si muayenesiz araç kullanmak,

1’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak,

119’u diğer trafik suçlarından oluşmaktadır.